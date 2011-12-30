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На кемеровском автовокзале уже закончились билеты на 31 декабря

Новости, 30 декабря 2011, 13:16, mkkuzbass
Многие кузбассовцы, пожелавшие в самый канун Нового года – 31 декабря порадовать своих иногородних родных и близких личным своим присутствием за праздничным столом, были неприятно удивлены. В справочной кемеровского автовокзала, которая также является службой бронирования билетов, им заявили, что на 31 декабря ни на одно направление заранее билеты не продаются.
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Нанятый рабочий убил хозяйку квартиры за доброту и помощь

Новости, 29 декабря 2011, 12:40, mkkuzbass
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 24-летнему Сергею Берусу. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в, з» ч. 2 ст. 105, (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное из корыстных побуждений, разбой), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).
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Волейбольный «Кузбасс» впервые в истории стал серебряным призёром Кубка России!

Новости, 29 декабря 2011, 12:35, mkkuzbass
Напомним, финальная игра за Кубок России состоялась вчера в Казани. И болельщики могли видеть матч в прямом эфире на канале «Россия2».
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Новости

Для работников кемеровского «Азота» смена собственника пройдет незаметно

Новости, 28 декабря 2011, 16:05, mkkuzbass
Сегодня на КОАО «Азот» состоялась первая после вхождения предприятия в состав холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» пресс-конференция. Ее провел председатель Совета директоров «Азота» и вице-президент по машиностроению ХК «СДС» Альберт Колесников.
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По версии WWF, лучший новогодний подарок тот, что сделан своими руками

Новости, 28 декабря 2011, 15:00, mkkuzbass
Всемирный фонд дикой природы (WWF) даёт традиционные новогодние советы, как экологично встретить Новый год.
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В Юрге бомж зарезал бомжа в подвале здания священнослужителей православного храма

Новости, 28 декабря 2011, 13:26, mkkuzbass
27 декабря в жилом подвальном помещении здания священнослужителей при Храме Рождества Предтечи, расположенном в Юрге, между двумя мужчинами произошла ссора.
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Кемеровская эксплуатационная организация получила сто тысяч штрафа за стояк

Новости, 28 декабря 2011, 13:12, mkkuzbass
Как сообщает пресс-служба Кемеровского УФАС России, за установление монопольно высокой цены на услуги по отключению и подключению стояков отопления, горячего и холодного водоснабжения кемеровской эксплуатационной организации ООО «Жилищно-коммунальный трест» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.
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Новости коротко

Видео МК

Блоги

Я за Ё!..

Блоги, 2 декабря 2011, 09:11, Роман Янченко
Ежегодно 29 ноября отмечается День буквы "Ё". Именно в этот день в 1783 году в русской азбуке появилась эта буква. Кто б тогда знал, что лет через 200 эта буква станет НЕПЕЧАТНОЙ, прямо-таки изгоем. Я, например, всегда пишу и печатаю букву Ё. Со школы как-то так повелось. Класса с первого. С букваря. Там была буква Е – Ель, а потом Ё – Ёж. С тех пор и пишу, и печатаю, но не все меня в этом поддерживают...
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Улица имени… начальника колонии

Блоги, 1 декабря 2011, 16:57, mkkuzbass
Название улицы, наверное, должно выполнять две функции: информативную – где искать, - и, условно говоря, ассоциативно-украшательную. Типа «улица Весенняя», «улица Солнечная», «проспект Мира» и так далее.Разумеется, значимую часть уличной топонимики занимают имена известных людей. Например, Ленин, Мичурин, Мартемьянов, Рутгерс. Оно и понятно – своеобразный способ увековечить память заслуженного человека.
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Кемеровский автовокзал крадёт моё время, нервы и деньги

Блоги, 29 ноября 2011, 15:04, Роман Янченко
В очередной раз поражаюсь нашему Кемеровскому автовокзалу. В данном случае его справочной службе, она же «заказ билетов»…Ситуация, которая повторяется уже не первый раз. Звоню, чтоб заказать билет до Новосиба. Занято, не отвечает, занято, занято, занято, не отвечает, снова занято, занято… наконец, дозваниваюсь..
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У китайца Ку Зи На большая кукурузина

Блоги, 28 ноября 2011, 00:19, Роман Янченко
Недавно купил в магазине замороженные початки кукурузы. 50 руб. за пакет, в котором 2 початка (фото прилагается). Нормальная цена, учитывая, что в вакуумной упаковке один початок стоит около того, а то и больше. Да-да, кажется, больше, причём, в несколько раз. В общем, купил, привёз домой, бросил в морозилку и забыл про неё. А сегодня вспомнил, решил сварить. Достал и обратил внимание на наклейку на пачке. Ё-моё! Страна производитель: Китай!
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Роман Янченко, 2 декабря 2011
Я за Ё!..
mkkuzbass, 1 декабря 2011
Улица имени… начальника колонии
Роман Янченко, 29 ноября 2011
Кемеровский автовокзал крадёт моё время, нервы и деньги
Роман Янченко, 28 ноября 2011
У китайца Ку Зи На большая кукурузина
Роман Янченко, 22 ноября 2011
…не только сажать, но и освобождать!
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28 декабря 2011, 15:54
Лидер мирного взрыва
28 декабря 2011, 18:06
Планы на будущее
28 декабря 2011, 18:10
С наступающим 2012 годом!
28 декабря 2011, 18:17
Елка-сюрприз!
28 декабря 2011, 15:23
Успех российских хоккеистов
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