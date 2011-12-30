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На кемеровском автовокзале уже закончились билеты на 31 декабря
Многие кузбассовцы, пожелавшие в самый канун Нового года – 31 декабря порадовать своих иногородних родных и близких личным своим присутствием за праздничным столом, были неприятно удивлены. В справочной кемеровского автовокзала, которая также является службой бронирования билетов, им заявили, что на 31 декабря ни на одно направление заранее билеты не продаются.
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